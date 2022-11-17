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Serdar Ortaç'ın nafaka intikamı. 'Şeytan görsün yüzünü' diyordu

Şarkıcı Serdar Ortaç’la boşandıktan sonra İrlanda’ya giden ve kısa süre önce Türkiye'ye dönen Chloe Loughnan iş anlaşmalarına imza atmıştı. Nafaka sorunları yaşayan Ortaç'ın eski karısının işlerine engel olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:21
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Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın işlerine engel olmuş

Serdar Ortaç'ın nafaka intikamı. 'Şeytan görsün yüzünü' diyordu
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Şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliğini 2019 yılında anlaşmalı olarak bitirmişti. 

Sedar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini belirtmişti. 

Ortaç "Şeytan görsün yüzünü" dediği eski karısından intikam almış. TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ
Boşandıktan sonra Türkiye'de sıkıntılar çekip İrlanda'ya giden Chloe'nin ülkesinde popülerliği olmadığından dolayı tekrar Türkiye'ye gelmesi de çok konuşulmuştu.

Türkiye'de iş anlaşmaları yapan modelin işlerinin bir kısmını Serdar Ortaç'ın engellediği iddia edildi. İstanbul'a dönen eski eşi Chloe'nin iddialara göre bazı işlerinin iptal olmasının sebebi eski kocasıymış...
 

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