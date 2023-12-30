Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzecek haber. 'Ayağımı kaybetme riskim var'

SnobMagazin'de yer alan habere göre, şarkıcı Serdar Ortaç. Sevenlerini üzecek bir haber verdi.

Son zamanlarda çekitği videolarla gündem olan Ortaç, 3-4 yıldır MS hastalığı ile mücadele ediyor.

Ortaç, 3 kez atak geçirdiğini söylerek durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

4. atak sonucu ayağını kaybetme riskinin olduğunu aktaran ortaç, “Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi.

Ortaç, bir süredir de psikolojik olarak iyi olmadığını da söylemişti.

Geçtiğimiz günler de de Ortaç mal varlığını açıklayarak kime bırakacağını duyurmuştu.

Şarkıcı "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" demiş ve gündem olmuştu.