Seren Serengil'in sevgilisinden Reha Muhtar'ın oğluna tehdit ''Babanın içinden geçeceğiz''

Geçtiğimiz aylarda Mustafa Rahman Tohma’nın kendisini aldattığından bahseden ve cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Seren Serengil, bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden sevgilisiyle barıştı hatta tatile bile çıktı.

Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil ve sevgilisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Medya Radar'ın haberine göre Reha Muhtar, Mustafa Rahman Tohma’nın, oğluna attığı mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

“BABAN BİZE KÖTÜLÜK YAPTI…”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Reha Muhtar, Mustafa Rahman Tohma’nın, 14 yaşındaki oğlu Poyraz Muhtar’a attığı mesajı paylaştı ve Seren Serengil’e seslenerek savcılığa başvurduklarını belirtti:

“Sayın Seren Serengil; Henüz 14 yaşındaki oğlum Poyraz Muhtar, sevgiliniz Mustafa Rahman Tohma’nın kendisine ‘Baban bize kötülük yaptı, yakında onun içinden geçeceğiz’ dediğini savcılığa ve polise bildirdi. Çocuk, bir mafya deyimi olan ‘Babanın yakında içinden geçeceğiz’ deyimini bilmez. Hayatında duymadı. Çocuğa edilen nasıl bir söz ve tehdittir bu?”