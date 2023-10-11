Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medyada kendilerine hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sevgililer ayrıca tazminat davası açtı.

Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma, Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesine göre Deniz Akkaya, takipçi sayısı 1 milyonu geçen ‘denizakkayaoffical’ isimli instagram hesabında Seren Serengil ile sevgilisine hakaretlerde bulundu.

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Dilekçede, “Deniz Akkaya’nın hukuka aykırı bu eylemleri nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramış, onur ve haysiyetleri kamu önünde ayaklar altına alınmıştır. Akkaya’dan şikayetçiyiz” denildi.

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Seren Serengil ile sevgilisi, suç duyurusunun ardından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Deniz Akkaya’ya 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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