Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medyada kendilerine hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sevgililer ayrıca tazminat davası açtı.