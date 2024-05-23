Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı

AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi, kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Önerilen yasaya göre, sokak köpekleri ilk olarak sahiplendirilmek üzere 30 gün süreyle bekletilecek. Bu süre içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması planlanıyor. Bu durum, Seren Serengil gibi birçok vatandaşı da öfkelendirdi.

Seren Serengil, sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifini duyduğunda büyük bir öfke yaşadı ve "5000 köpeği ben bakarım, onların hiçbir şeyini vermem" şeklinde tepki gösterdi.

Sokak hayvanları için düzenlenen yasa teklifi son aşamaya geldi. Sokak köpekleriyle ilgili sorunların çözümü amacıyla hazırlanan yasa teklifinin, yakın haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor.

Yasa teklifinin detayları şaşırtıcı; ilk etapta sokak köpekleri sahiplendirilmeye çalışılacak. 30 günlük süre içinde sahiplenilmeyen köpekler ise uyutulacak.

Bu haber karşısında ünlü isimlerden tepkiler geldi. Seren Serengil, yasa teklifine karşı çıkarak, "5000 köpeğe ben bakarım, onların hiçbir şeyini vermem. Direnirim, canımı veririm ama onları asla vermem" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NA GÜVENİYORUM"

Serengil, "Bu ülkede köpek uyutma diye bir şey olamaz. Bunu yapmaya çalışanların bu sene ölüm haberlerini alacağız, buraya yazıyorum. Allah her planı bozar. Ekrem İmamoğlu'na güveniyorum, bu yasa TBMM'den çıkmayacak. Sizlere güveniyorum, bize verdiğiniz sözü tutun, bu cehalete bir son verin, aksi takdirde sıra bize gelecek" şeklinde bir açıklama yaptı.