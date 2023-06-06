Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı Aile adlı diziyle sezonu başarılı bir şekilde kapatan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından tatil paylaşımında bulundu.
Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan ve kadrosunda yer aldığı projelerde başarılı işlere imza atan Serenay Sarıkaya, son olarak Kıvanç Tatlıuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.
Kadrosunda yer aldığı projeler yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini günlük hayatına dahil ediyor.
Kimi zaman yeni projesiyle ilgili paylaşımda bulunan genç kadın, kimi zaman da bu defa olduğu gibi yaptığı kısa tatil kaçamaklarına takipçilerini konuk ediyor.
Bikinili pozlarıyla Instagramı sallayan Sarıkaya, sadece üç saat içerisinde 300 bini aşkın beğeni aldığı paylaşımına "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın…" notunu düştü.
Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar arasında zıplarken çekilmiş olana takipçileri 'mutluluktan ayakları yerden kesilmiş' yorumunda bulundu.