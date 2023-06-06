Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı Aile adlı diziyle sezonu başarılı bir şekilde kapatan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından tatil paylaşımında bulundu.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 1

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı Aile adlı diziyle sezonu başarılı bir şekilde kapatan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından tatil paylaşımında bulundu.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 2

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan ve kadrosunda yer aldığı projelerde başarılı işlere imza atan Serenay Sarıkaya, son olarak Kıvanç Tatlıuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 3

Kadrosunda yer aldığı projeler yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini günlük hayatına dahil ediyor.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 4

Kimi zaman yeni projesiyle ilgili paylaşımda bulunan genç kadın, kimi zaman da bu defa olduğu gibi yaptığı kısa tatil kaçamaklarına takipçilerini konuk ediyor.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 5

Bikinili pozlarıyla Instagramı sallayan Sarıkaya, sadece üç saat içerisinde 300 bini aşkın beğeni aldığı paylaşımına "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın…" notunu düştü.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 6

Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar arasında zıplarken çekilmiş olana takipçileri 'mutluluktan ayakları yerden kesilmiş' yorumunda bulundu.

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Serenay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi 7
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