Serenay Sarıkaya kayaları çatlattı. Tatilden paylaşmaya devam ediyor

Serenay Sarıkaya, çıktığı Yunanistan tatilde verdiği pozlarla güzelliğini sergilemeye doymuyor.

Serenay Sarıkaya kayaları çatlattı. Tatilden paylaşmaya devam ediyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

SerenaySarıkaya'dan bikini şov. Intagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak kırmızı bikinisi ile yaktı geçti.

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Ünlü oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatil için Yunanistan'ı seçti. Gün boyu denize giren, güneşlenen Serenay Sarıkaya, bir yandan geçmiş sezonun yorgunluğuna atarken diğer yandan gelecek sezon için enerji depoluyor.

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Olaylı aşk hayatından sonra kariyerinde yeniden zirveyi gören Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle hayranlarını mest etti. Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi

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