Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı. Saçları dalga konusu olmuştu

Aile dizisinde canlandırdığı Devin büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde katıldığı davette elbisesi ve saçlarıyla gündem olmuştu. Sarıkaya'nın elbise ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı. Saçları dalga konusu olmuştu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde saçlarıyla sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Academy Day'e katılan Sarıkaya'ya "Görümce maşası bu'', ''Bu Serenay olamaz'', ''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapılmıştı. Sarıkaya'nın takipçileri tarafından hiç beğenilmeyen tarzının bedeli ise ortaya çıktı.

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GazeteMagazin'in haberine göre Serenay Sarıkaya'nın elbisesi 99.564 TL, çantası ise 116,335 TL. Ünlü ismin kombinin toplam fiyatı 215 bin TL.

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