Sergen Yalçın için Süper Lig iddiası. Anlaşma 2 yıllık

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş’tan ayrıldığından beri adı sık sık Fenerbahçe, Trabzonspor ve Neftçi Bakü ile anılmasına rağmen hiçbir kulüp ile anlaşmaya varmayan Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"SÜRPRİZ BİR ANLAŞMA OLABİLİR"

Futbol kulislerinde yer alan son iddialara göre deneyimli teknik direktörün yakın çevresine “Süper Lig’in ikinci yarısında sürpriz bir anlaşma olabilir. Hatta 1 değil 2 yıllık anlaşma yapmayı düşünüyorum” dediği iddia edildi.

ÇİFTE KUPA KAZANMIŞTI

Son olarak efsanesi olduğu Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın siyah-beyazlıların başında çıktığı 79 maçta 45 galibiyet 10 beraberlik 24 mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması tutturmuş ve 2020-2021 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.