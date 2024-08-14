Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı

Trendyol Süper Lig’de son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine ara verdi.
YORUMCULUĞA GERİ DÖNDÜ
Deneyimli futbol adamı geçtiğimiz aylarda kurulan Ekol TV ile yorumculuk konusunda anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın, haftanın 2 günü Ekol TV'de spor gündemini yorumlayacak.
ÖZEL MADDE KOYDURDU
Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlüğe geri dönmek istemesi halinde sözleşmesini feshedebileceğine dair özel bir madde olduğu öğrenildi.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DA YORUMCULUK YAPMIŞTI
Sergen Yalçın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da Candaş Tolga Işık'ın sahibi olduğu Youtube kanalında 1 aylığına yorumculuk yapmıştı.
Deneyimli teknik adam o dönemde yaptığı bütün maç tahminlerinin tersinin olmasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
ERMAN TOROĞLU'NU DA TRANSFER ETMİŞLERDİ
Ekol TV yeni sezon öncesi Türkiye’nin ünlü yorumcularından Erman Toroğlu’nu da transfer etmişti.