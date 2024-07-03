Sergen Yalçın sıfır çekti

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dönemi için Kafa Sports ile anlaştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık ile birlikte EURO 2024'teki maçları yorumlayan Yalçın, yanlış tahminleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Sergen Yalçın'ın, "Gol dahi atamaz" ifadesini kullandığı Gürcistan, Çekya ile 1-1 berabere kalmış, Portekiz'i 2-0'ı yenerek A Milli Takım'ın bulunduğu F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp Son 16 Turu'na kalmıştı.

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın bu kez A Milli Takım'ın, Avusturya ile oynayacağı karşılaşma öncesi tahmin yaptı, yine baltayı taşa vurdu! Yalçın, "4-6'lı, santrforsuz oynarsak Avusturya'ya gol falan atamayız" ifadesini kullandı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz başlama düdüğünün üzerinden henüz 57 saniye geçmişken Merih Demiral ile golü bulup öne geçti. Milli Takım turnuva tarihinin en erken golünü atarken, Merih Demiral 59'da bir kez daha sahneye çıkıp skoru 2-0'a getirdi.

Sergen Yalçın ayrıca teknik direktör Vincenzo Montella'yı da yerden yere vurmuştu. Sergen Yalçın, "Milli Takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık olur bu çocuklara…" yorumunu yaptı.