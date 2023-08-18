Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük suçlama

Belarus'taki bir gece kulübünün tanıtım videosundaki görüntüsüyle gündem olan Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi çok sert sözlerle eleştirdi.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük suçlama

Gece hayatı görüntüleriyle ilgili olarak L.Ü.E. TV'ye açıklama yapan Yalçın, "Gece kulübüne gitmek, yüz kızartıcı bir suç mu? Görüntülerim çıkmış gece kulübünde. Ya kardeşim, ne var bunda? Ben evli değilim, bekarım. Tek başıma yaşıyorum. Özel hayatım var" diyerek tepki gösterdi.

Başarılı çalıştırıcı Siyah - Beyazlı yönetimi de eleştirirken, şampiyon olduğu sezonun ardından 40 gün bekletilmesini yanlış bulduğunu sözlerine ekledi.

İşte Sergen Yalçın'ın gündem yaratan o sözleri:

Şampiyon olmuş bir teknik adamı 40-45 gün bekletmemen lazımdı. Hele ki benim gibi bir adamı... Ertesi gün imzalaman lazımdı.
Benim teknik direktörlük hedefim milli takım. Milli takımı çok bekledik çünkü bize çok uygundu. Ancak oradan herhangi bir teklif gelmedi bize.

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