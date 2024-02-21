Afganistan’a giden Türk kadının başına gelmeyen kalmadı

Kadın hakları konusunda dünya sıralamasının en gerilerinde bulunan Afganistan’a giden bir Türk kadın başına gelenleri paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Afganistan’da yaşadığı korku dolu anları anlatan kadın, başına gelenleri video ile teker teker anlattı.

Videonun başında kalabalık bir grup tarafından takip edildiğini belirten kadın, kafasında bulunan şalın bu grup tarafından çekildiğini söyledi.

Dar bir sokakta çekim yaptığı anda karşıdan gelen araç tarafından da tacize uğrayan kadının üzerine doğru araba sürüldü. O anlar kayda alınırken, araç sürücüsü ise çekim yapan kadının eline vurarak çekim yapmamasını istedi.

Taliban’a şikayet edildiğini söyleyen kadın, Türkiye pasaportu olduğunu söylemesine rağmen, saçlarının küçük bir kısmı görünmesine rağmen sorguya çekildiğini anlattı. Kendisini sorguya çeken Taliban yetkililerinin de ‘Sen nasıl Türksün. Türkiye Müslüman değil’ dediklerini aktardı.

Başına gelenleri çektiği videoda anlatan kadının görüntüleri sosyal medyada defalarca yayınlanırken, Afganistan’ın nasıl bir ülke olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.