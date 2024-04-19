Serin-2 apartmanı sanıkları hakim karşısında! Depremde 77 kişi can vermişti

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, binanın müteahhidi Hüseyin B ve statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. hazır bulundu. Binanın statik proje müellifi Cihan U. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bina fenni mesulü Ekrem B. duruşmaya katılmazken, bazı mağdurlar ve avukatları duruşma salonunda yer aldı.

Kimlik tespiti sonrası savunma yapan Hüseyin B, binanın müteahhidi olmadığını ve projeyi bilmediğini belirtti. Kendisinin de mağdur olduğunu ifade eden Hüseyin B, “Bu apartmanda hiçbir mülküm yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Nasir Ç. ise, dava konusu binanın proje tarihinde İnşaat Odası Diyarbakır Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti. Üyeler tarafından hazırlanan projelerin vize işlemlerinden sorumlu olduklarını belirten Nasir Ç, “Projeyi inceleme, onaylama, uygulamaya sevk etme gibi bir görevim veya sorumluluğum yok. Sadece projeyi hazırlayan kişinin ehliyetli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Projenin kapağına imza atıyoruz ancak inceleme yetkimiz veya görevimiz yok. Bu inşaatın yapımındaki hatalar ve deprem nedeniyle yıkılmasında bir kusurum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Cihan U. ise, sadece binanın statik projesini hazırladığını ve inşaatın statik projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetiminin belediyeye ait olduğunu savundu. İnşaatın yapım aşamasında binaya hiç gitmediğini belirten Cihan U, “1999 yılında İzmir’e taşındım ve o zamandan beri proje hakkında bilgim yok. Projemizin 1975 yönetmeliğine göre denetlenmesi gerekiyor. Ancak biz kendimizi korumak için değerleri hep yüksek tutardık. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Mağdurlar ise, depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini ve binanın yakınında yapılan köprülü kavşağın sarsıntıya neden olduğunu savundu. Binanın altında bulunan bankada kolon kesme iddiaları olduğunu belirten mağdurlar, bu konuların araştırılmasını ve kusurlu bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından köprülü kavşak inşaatının bölgedeki yapılara zarar verip vermediğine yönelik araştırma yapılıp yapılmadığının sorulması, Bağlar Belediyesi’ne bölgedeki zeminin bataklık olup olmadığının tespiti ve binanın altında bulunan bankanın tüm tadilat projeleri hakkında bilgi verilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi ve duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.

Davanın iddianamesinde, binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.