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Serkan Çayoğlu müjdeyi verdi! Bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Çayoğlu, “Aşk-ı Destan /Gülcemal” dizisiyle ekranlara döneceğini müjdeledi. İşte detaylar...

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:03
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Serkan Çayoğlu bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Serkan Çayoğlu müjdeyi verdi! Bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
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Meslektaşı Özge Gürel ile mutlu evliliği olan Serkan Çayoğlu, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. 

"ÇEKİMLERE BAŞLADIK"

Yeni dizi projesi “Aşk-ı Destan /Gülcemal” hakkında konuşan Serkan Çayoğlu, ”Çekimlere başladık. Sette çok güzel bir ortam var. İnşallah kısa süre içerisinde dizimiz seyirciyle buluşacak” dedi.


Senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı dizi Bolu’da dilden dile söylenip duran Gülcemal ve kardeşlerinin hazin hikayesini anlatıyor.

'Aşk-ı Destan /Gülcemal' adlı dizi FOX TV'de ekrana gelecek.
 

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