Sertaç Şanlı'nın hedefi Euroleague

Barcelona'da kariyerini sürdüren milli basketbolcu Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.

"ADAPTASYONUMUZ UZUN SÜRDÜ"

Sezon başında takıma yeni katılan isimlerden dolayı adaptasyon sürecinin uzun sürdüğünü ancak son dönemde performans olarak iyi bir noktaya çıktıklarını aktaran Şanlı, "Sezonun bu bölümü bizim açımızdan gayet iyi geçiyor. Sezon başında takıma yeni isimler katıldı. Sezon başındaki adaptasyon süreci uzun sürdü diyebilirim çünkü neredeyse takımın yarısı değişti. O süreçte bazı kolay maçları kaybettik. Nasıl basketbol oynayacağımızı çözememiştik. Sezonun ilerleyen kısmında herkes birbirine alışınca ve koçun bizden isteklerini anlayınca belli bir ritm tutturduk. Sezonun bu bölümünde böyle bir ritim tutturmak bizim için önemliydi. Play-Off öncesi bu durum bizim adımıza büyük bir artı" diye konuştu.

"BİZİ ÇOK YORDU"

Euroleague'de 7 ve 10 Mart tarihlerinde oynadıkları Olympiacos ve Fenerbahçe Beko maçlarının ardından çıktıkları 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Barcelona'da Sertaç Şanlı, o iki deplasmanın ardından hatalarını daha iyi gördüklerini belirtti. Daha iyi bir seviyeye çıkacaklarına inandığını aktaran tecrübeli basketbolcu, "Sahada ne yapmamız gerektiğini çözdük. Özellikle o iki deplasman, hem yolculuk hem de hazırlanma açısından bizim adımıza zordu. Olympiacos üzerine Fenerbahçe deplasmanını, kime sorarsanız sorun çok zor der. Bu iki deplasmanın çift maç haftasına gelmesi bizi yordu.

O maçtaki hatalarımıza baktığımızda, neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anladık. O maçlardan sonra da iyi bir ritim yakaladık. Malaga ve Tenerife yolculukları, Partizan deplasmanı gerçekten çok zordu. Bu deplasmanlarda galip gelmek bizim neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anladığımızı gösteriyor. Yolculuklar zor, hazırlık süresi kısa. İyi konsantre olduğumuzda Partizan gibi bir deplasmandan en iyi şekilde oynayıp galibiyetle ayrılabiliyoruz. Bunlar bizim için artı. Ben daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"TALEPKAR OLMASI ÇOK DOĞAL"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile arasındaki iletişimi de değerlendiren Şanlı, şunları söyledi: "Benim Saras ile etkileşimim gayet iyi. Saha içerisinde ne istediğini biliyorum ve yapmaya çalışıyorum. Sadece Saras değil herhangi bir antrenör mağlubiyetlerden sonra bir sonraki antrenmanda çok talepkar olabiliyor. Bu da çok normal. Sizden bir sürü şey talep ediyor ve sizin de elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Kaç tane antrenörle çalıştım, hepsi en az 15-20 tane şey istiyor. Hepsini de yüzde 100 yapmanı istiyor. Saha içerisinde bazen hatalar oluyor ama onun dışında Saras'ın talepkar olması çok doğal. Ben özgürlük vermediğine inanmıyorum. Belli kısımlarda size o özgürlüğü veriyor. Çok basit şey istiyor. Doğru basketbol oynayalım, sistemimize güvenelim, biz bu maçı bir şekilde kazanacağız diyor."