Servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi

Kaynak: İHA
Servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi
İzmir’in Buca ilçesinde, servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İzmir’in Buca ilçesinde, dün akşam saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Olaya göre, Buca Özbekistan Caddesi’nden gelmekte olan Evka-1-Kemer arasında yolcu taşıyan minibüs ile Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametinde ilerleyen servis aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu minibüsü devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ederken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu.

Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ambulanslara alınarak yakınlarda bulunan hastanelere götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü ifade edildi.

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