Servis minibüsü cipe çarpıp tramvay hattına girdi: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Servis minibüsü cipe çarpıp tramvay hattına girdi: 8 yaralı
Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan servis minibüsü önce cipe çarptı, sonra tramvay hattı girdi.

Osmangazi ilçesinde bulunan İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, seyir halinde giden Erol Ceylan kontrolündeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ertuğrul Hançer kontrolündeki ciple çarpıştı.

Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan servis minibüsü, tramvay hattına girdi. Kaza sonucunda minibüsün şoförü, araçta bulunan yolcular F.T., H.E., F.B. ve cipte bulunan S.B., E.S.A., H.D. ile F.E., yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin, kazayla ilgili inceleme başlattığı iletildi.

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