Sevgilinizle sorunları 5 adımda çözebilirsiniz

Sorunlarınızı 5 adımda çözmek mümkün. Hele mesele sevgiliniz ya da eşiniz olunca..İşte ayrıntılar...

Kubilay Kağan Dursun
Sevgilinizle sorunları 5 adımda çözebilirsiniz

Sorunlarınızı böyle davranarak çözmeniz mümkün:

ANLAYIN

Aslında insanların hiçbiri birbirlerini anlayamaz çünkü insanların düşünceleri ve tutumları bir değildir. Doğrusu çoğu zaman insan bile kendini anlamakta zorluk çeker. Anlamaktan ziyade anlayış göstermeye çalışın ve onun yerine kendinizi koyun.

ANLATIN

Ortaya koyduğunuz problemleri çift pencerelerden bakarak ve açıklayıcı nedenlerle anlatın. Bu anlatışınız yumuşak olsun. Aranızdaki sevgiyi ve saygıyı gözeterek cümlelerinizi seçiniz. Sonradan pişman olacağınız sözler sarf etmeyin.

ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIN

İki taraf da hatalı olabilir ya da bir taraf hatalı olabilir. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Siz her zaman çözüm bulmaktan yana olun. Eğer suç sizinse özür dileyin ve bu hatayı bir daha yapmayacağınızı dile getirin. Eğer sorun karşı tarafta ve o bu hatayı kabul etmiyorsa üstelemeyin. Ona; bu hatayı şimdi kabul etmiyorsun ama sorun değil. Ben seni bu olanlara rağmen seviyorum deyin. Her şeyde gurur yapıp ilişkinizi çıkmaza sokmaya gerek yoktur. Aşkta gurur her daim olmaz.

NEDENLERİNİ SORUN

Sevgilinizle tartıştığınız ya da bir problem yaşadığınız zaman bunun neden kaynaklı olduğunu mutlaka sorun. Tartışma anında insanlar sinirlenebilir. Sizi de o anda incitmiş olabilir bu durumda ateşe körükle gitmeyin. Bırakın siniri geçsin, sakinleştiği zaman bu problemin neden kaynaklandığını sorun ve bu davranışına karşı eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz.

DİNLEYİN

Sevgiliniz konuşmaya başladığı zaman sözlerini kesmeyin, sinirli bir şekilde davranmayın. Her zaman bir taraf altan almalı, tabi her zaman siz altan alıyorsanız bu ilişkide ciddi bir sıkıntı vardır. Bunu da en yakın zamanda konuşarak dile getirebilirsiniz. Tartışma anında iyi bir dinleyici olun, bırakın söylemek istediklerini akıtsın. Onu iyi dinlemeniz size olan saygısını artıracak ve bu konuda çözüm arayışı bulmak için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı görecektir.

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