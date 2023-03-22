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Sevgilisini 7. kattan attığı şüphesiyle yargılanan polis hakkında karar çıktı

Sedefnur Çağlar'ın polis memuru sevgilisiyle tartıştıktan sonra şüpheli şekilde 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin dava görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:34
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Sevgilisini 7. kattan attığı şüphesiyle yargılanan polis hakkında karar çıktı

Sevgilisini 7. kattan attığı şüphesiyle yargılanan polis hakkında karar çıktı
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9 Ocak 2022 tarihinde Kocaeli Körfez'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi Ahmet A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki balkonundan şüpheli şekilde düşmüştü.

Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı.

O.Ç. ile E.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden Ahmet A. tutuklanmıştı. Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli'de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas'a götürülmüştü. Genç kızın tedavisi hala sürüyor.

"TEK İSTEDİĞİM SEDEFNUR'UN İYİ OLMASI"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tahliye edilen sanık Ahmet A. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Ahmet A., "Suçu işlemediğimi olayın başından beri söylüyorum. Beraatimi istiyorum. Tek istediğim Sedefnur'un iyi olması. Sürecin bu şekilde olması gerekiyormuş" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi. (AA)

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