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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Cumhur İttifakı’ mesajı: Kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür" dedi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 02:33
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Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Cumhur İttifakı’ mesajı: Kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİDEN REFAH VE HÜDA PAR TEMASLARI

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, isim vermeden '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'unun kaldırılması talebinde bulunan Yeniden Refah Partisi (YRP) ve "Hizbullah" tartışmalarına konu olan HÜDA PAR'la temas kuran Cumhur İttifakı için "Kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür..."

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