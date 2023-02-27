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Kadının başından aşağı bir kova dolusu kimyasal madde döktü. Saldırgan hala sokakta

İstanbul Küçükçekmece’de Muhammed Can Kardan, Y. T. isimli kadının başından aşağı bir kova dolusu kimyasal madde dökerek silahla saldırdı. Hala firari olan şüpheli ve yanındaki erkek hakkında arama kararı çıkarıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:27
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İstanbul Küçükçekmece’de bir kadına kimyasal madde ve silahlı saldırı

Kadının başından aşağı bir kova dolusu kimyasal madde döktü. Saldırgan hala sokakta
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YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan olayda; Y. T. isimli kadın sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada Muhammed Can Kardan ve ismi bilinmeyen bir erkeğin kimyasal madde ve silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli Kardan’ın üzerine fırlattığı kimyasal madde sonucu Y.T.'nin sağ gözünde, yüzünün bir kısmında ve vücudunun sol tarafında ciddi yaralanmalar meydana geldi.

Y.T.’nin şikayetçi olarak verdiği ifadesine göre, Kardan, Y.T.’nin üzerine kimyasal maddeyi attıktan sonra üzerindeki silahı çıkarıp karın bölgesini hedef alarak tetiği çekti ancak silah tutukluk yaptı.

Y.T., bu olaydan sonra evine doğru kaçmaya başladığını, Kardan ve yanındaki erkeğin kendisini kovaladığını, saldırganların evinin yakınında kendi ailesiyle karşılaşınca kaçtıklarını anlattı.

Y.T. avukatı aracılığıyla saldırgan erkeklere ilişkin “öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, ısrarlı takip, tehdit” suçlarından şikâyetçi olarak uzaklaştırma kararı da çıkarttı.

Hala firari olan saldırgan erkeklerin haklarında arama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler

Y.T.’nin şikayetçi olarak verdiği ifade:

Ben ifadem İstanbul 1 nolu barosuna kayıtlı 58909 sicil sayılı Avukat F.Y. eşliğinde vermek istiyorum. Muhammed Can kardan benim eski erkek arkadaşım olur. Muhammed'in uyuşturucu kullandığını ve cezaevine girdiğini öğrendikten sonra kendisinden ayrıldım. Ben kendisinden ayrıldıktan sonra defalarca iş yerime geldi sokakta sürekli önümü kesti ben ailemden çekindiğim için bu konuları aileme söylemedim. Bu süreçte aile haber yollayarak beni istemeye geleceklerini söylediler ancak ne ben ne de ailem bunu kabul etmedik.

İş yerinden arkadaşım Cemal bheni eve bırakırken Muhammed beni arabaya binerken gördü ve Cemal'i darp etti ve benden uzak durmasını söyledi. Bu bahsettiğim olay 3 ay önce oldu.

26.02.2023 günü işe gitmek için evden çıktım. Evden yaklaşık 400-500 metre kadar uzaklaşmıştım arkamdan 2 şahsın yaklaştığını hissettim. Arkamı dönmemle Muhammed isimli şahsın elinde bulunan kovanın içerisinde bulunan kimyasal olduğunu düşündüm sıvıyı üzerime dökmesi bir oldu.

Madde önce baş kısmından omzuma doğru oradan da sol bacağıma doğru aktı. Eğer başımda eşarp olmasaydı ve giydiğim mont kalın olmasaydı yüzüm ve vücudum tamamen yanacaktı.

Şu an sağ gözümün üst göz kapağı, dudağım, alnım, sol yanağım ve sol bacağımda yanıklar mevcut.

Ben ne yapıyorsun dedikten sonra kova şahsın ellerinden düştü ve pantolonun ön kısmında bulunan silahı çekip bana doğrulttu ve silahın üst mekanizmasını kendine doğru çekti ve karnımı Hedef alarak tepeye bastı fakat silah ateş almadı.

Şahıs, panik yaparak kaçtı. Ben de eve doğru kaçtım. Eve doğru giderken şahsa arkamdan geldiğini gördüm. Ailemi görünce oradan uzaklaştı.

Muhammed bunları yaparken yanında tanımadığım başka bir şahıs daha vardı o şahsın Muhammed'e destek olmak için orada olduğunu düşünüyorum.

Benim yüzüme kimyasal madde atan ve bana silahla ateş etmek isteyen Muhammed Can kardan isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.

Şüpheli hakkında öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve ısrarlı takip suçları için soruşturma yürütülmesi ve tutuklanmasını talep ederiz.

Y.T.’nin fotoğrafları editör tarafından bilinçli olarak kullanılmamıştır.

Y.T.'nin saldırı sırasında üzerinde olan pantolon
Y.T.'nin saldırı sırasında taktığı başörtüsü
Y.T.'nin saldırı sırasında üzerinde olan kaban
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