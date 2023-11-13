Erkek arkadaşını bu sözlerle tokatladı. "Seni istiyorum aynı yatakta yatacağız"

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığını gördü.

Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokatla saldırdı.

O anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortalığı birbirine katan kadın erkek arkadaşına, “Seni istiyorum yürü aynı yatakta yatacağız” dediği duyuldu.

Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada viral oldu.