Sevgilisini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz sevgilisi T.E. tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli T.E. polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.

Sevgilisini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Temmuz Cumartesi Günü 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 10.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı’nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı.

Gökgöz, T.E.’nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Tuncay Erol tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen Güler Gökgöz'ün annesi Tenzile Gökgöz, "Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş" diye konuştu.

KIZININ EŞYALARINI ALMAK İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVE GELDİ

Güler Gökgöz'ün annesi Tenzile Gökgöz ise bugün kızının eşyalarını almak için evinin bulunduğu sokağa geldi. Anne Gökgöz, camı açık olan odanın içine bir süre dışardan bakarak camı kapattı. Kızının evine anahtar olmadığı için giremeyen anne, eve girebilmek için yetkililerle görüşmek üzere sokaktan ayrıldı.

"ÇIKMASIN, SÜRÜNSÜN İÇERİDE"

Anne Tenzile Gökgöz şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, "Ben dün evladımı o şekilde gördüm mahvoldum. Kızım, 'beni rahatsız eden birisi var' diye söylemişti. Beni eski eşi aradı. 'Güler'i biri öldürmüş evde.

Ben adli tıptan cenazesini alamadım' dedi. Benim öyle haberim oldu. Ben memleketteydim. Daha önce şikayette bulunmuş herhalde, arkadaşları iş yerinde tehdit edildiğini söylemişti. Burada öldürüldüğü gün iki kız arkadaşı da yanındaymış.

Evde tek değilmiş. Bakıcı varmış. Çocuklarının gözü önünde niye yapıyorsun? Sen bu kadar silahın arkasına sığınacak kadar adam mısın ki? Madem çok seviyordun o kızı öldürdükten sonra kendini de öldür.

Yaşayamıyorsan kendini de öldür niye kaçıyorsun. Eski eşini aramış 'Güler'i öldürdüm seni de öldürmeye geliyorum' demiş. Karakolda söylediler. Eski eşiyle arasında husumet olup olmadığını bilmiyorum.

En ağır cezayı alsın, çıkmasın sürünsün içerde. Benim o 2 çocuğum nasıl anasız kaldıysa o da sürünsün gün yüzü görmesin. 9 ve 4 yaşında çocukları var. Benim kızımın kimseye zararı yoktu. Kendi çalışıp çocuklarına bakıyordu. Kimseyle bir alakası yoktu" dedi.

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