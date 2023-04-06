Ünlü profesör Sevil Atasoy'dan şaşırtan itiraf: Evliyken sevdiğime kaçtım

Kanıt dizisi ile hafızalara kazınan Prof. Dr. Sevil Atasoy, YouTube programı “Haber Bahane”ye konuk oldu. Gençlik yıllarında babasından baskı gördüğünü anlatan Atasoy, bu yüzden erken yaşta evlendiğini, ancak hata yaptığını söyledi:

“Çok erken yaşta evlenmemek lazım. Benim üzerimde baba ve çevre baskısı çok fazlaydı. Babam da adli tıp uzmanıydı, o yüzden akşam kızının dışarıda olmasını istemezdi. Bir gece bile bir arkadaşımın evinde kalmadım. Baba evinden kaçmak için evlendim ama doğru değildi. O da çok kısa sürdü.”

BENİ VALİZLE GÖRÜNCE NEREDEYSE DÜŞÜP ÖLECEKTİ

Sevil Atasoy, ilk eşini, kızı Selin Atasoy’un da babası olan ikinci eşi Faruk Atasoy uğruna terk ettiğini anlattı:

“Babam, ortaokuldan beri flört ettiğim kişiyi (Faruk Atasoy) solcu olduğu için istemedi. ‘Komüniste kız vermem’ dediği için sevdiğim adamla değil, başkasıyla evlendim. Ama sonra Faruk’a geri döndüm ve kızımız oldu. Faruk için de, benim için de o süreç çok zordu. Ben ilk eşimle evliyken valizimi alıp sevdiğim adama kaçtım. Ankara’da öğrenci evinde kalıyordu, karşısında beni valizle görünce neredeyse düşüp ölecekti. Hayat uzun yıllar sonra bizi birleştirdi. Faruk çok zeki bir adam. Benim evlilik konumu hiç dile getirmemişti. Kadından anlayan erkekler var, Faruk da öyle biri.”

"ŞİMDİ YENİDEN BİRLİKTEYİZ"

Sevil Atasoy, Faruk Atasoy’dan boşandıktan sonra üçüncü kez evlendiğini, ancak ondan da ayrılıp yeniden Atasoy’a döndüğünü açıkladı: “Üç kez evlendim, şu an yine ikinci eşimle birlikteyiz. Birlikte tatile gidiyoruz ama evlilik yok.”

"ROMANTİZME İNANMAM"

Hayatındaki kişileri kıskanmadığını söyleyen Sevil Atasoy, “Kibirli ve egoluyum. Benden daha iyisini bulamayacağı için karşımdaki insanı kıskanmam” dedi. Atasoy, romantizmden hoşlanmadığını da açıkladı:

“Aşk filmi izlemiyorum, ağlamıyorum, ‘Seni seviyorum’ dediğimi hatırlamıyorum. Beraber oturuyorsak, sana yemek yapıyorsam, birlikte zaman geçiriyorsam seviyorum demektir. ‘Seni seviyorum’u duymayı da beklemiyorum. Çok romantik bir adamla beraber olamam. Romantizme inanmadığım için bana itici geliyor.”

