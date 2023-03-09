Sevilla Fenerbahçe ve temsilcilerimizin Avrupa maçları Yeniçağ'da

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, Gent ile Sivasspor ise Fiorentina ile mücadele edecek.

Fenerbahçe ile İspanya temsilcisi Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Saat 23.00'de başlayacak maçı Fatih Saboviç yazacak.

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor, evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Bu mücadelenin tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Gent ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 49. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 48 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 65 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 70 gole engel olamadı.

Son 16 turu ilk maçında yarın İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak.

Artemio Franchi Stadyumu'nda yarın saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.