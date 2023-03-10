Ezeli rakipten Fenerbahçe'ye destek. Bayraklarını alıp geldiler

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'nin taraftarı, takımını İspanya'da yalnız bırakmadı. Türkiye'den çok sayıda taraftar İspanya'ya gitti.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Sevilla'da maç öncesi organizasyon düzenledi. Real Betisli taraftarlar da Fenerbahçeli taraftarların yanına desteğe geldi.
Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarı, Sarı-Laciverli taraftarlarla birlikte Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntüler İspanya basınının da dikkatini çekti. O anları gazeteci Alper Selim Kul paylaştı.
İLGİLİ HABERLER