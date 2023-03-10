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Ezeli rakipten Fenerbahçe'ye destek. Bayraklarını alıp geldiler

UEFA Avrupa Lisi'nde Sevilla deplasmanına giden Fenerbahçe taraftarlarına, Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis taraftarları destek verdi. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:17
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Real Betisli taraftarlardan Fenerbahçe'ye destek

Ezeli rakipten Fenerbahçe'ye destek. Bayraklarını alıp geldiler
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'nin taraftarı, takımını İspanya'da yalnız bırakmadı. Türkiye'den çok sayıda taraftar İspanya'ya gitti.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Sevilla'da maç öncesi organizasyon düzenledi. Real Betisli taraftarlar da Fenerbahçeli taraftarların yanına desteğe geldi.

Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarı, Sarı-Laciverli taraftarlarla birlikte Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntüler İspanya basınının da dikkatini çekti. O anları gazeteci Alper Selim Kul paylaştı.

 

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