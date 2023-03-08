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Sampaoli'nin kurtuluşu Fenerbahçe. Sevilla yönetimi kararını verdi

Sevilla'nın ligde aldığı ağır yenilgi sonrası sular durulmuyor. Sevilla yönetimi, Sampaoli için süre tanıdı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 00:19
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Sevilla'da sular durulmuyor

Sampaoli'nin kurtuluşu Fenerbahçe. Sevilla yönetimi kararını verdi
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Sevilla yönetimi, 6-1'lik Atletico Madrid hezimeti ve ligde küme düşme hattına kadar inilmesi sonrası teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye 180 dakikalık kredi verdi.

SAMPOLİ'YE FENERBAHÇE ŞARTI
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla yönetimi, pazar günü gerçekleştirilen ve takım kaptanlarının da rapor sunduğu bir dizi toplantılar sonrası kararını verdi. Sampaoli'ye perşembe günü oynanacak Fenerbahçe ve pazar günü ligde oynanacak Almeria maçlarında galibiyet şartları sunuldu.

LOPETEGUİ'NİN YERİNE GELMİŞTİ
Şayet iki maçta da istenen sonuçlar alınmaması durumunda Sampaoli'ye yolların ayrılacağı bilgisi verildi.
Sevilla'daki ikinci dönemini geçiren Cesar Sampaoli, Julen Lopetegui yerine Ekim 2022'de göreve gelmişti. Sampaoli, bu sezon 17 lig maçında 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.
KÜMEYE İNMESİ MUHTEMEL
Sevilla, 20 takımlı La Liga'da 25 puanla 17'inci sırada ve 18'inci sıradaki Almeria ile aynı puanda. Sevilla, pazar günü oynayacağı maçta Almeria'ya yenilirse küme düşme hattına inecek.

 

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