Ali Koç 4 Bakanın Trabzonspor'un şampiyonluğunda selfie çekerek ne yaptığını sordu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar, yeniden gündem oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratları sonrası Kayserispor maçına alınmaması konusu hakkında da konuştu.

Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu'nun şampiyonluk kutlaması sırasında çekildikleri fotoğrafı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

''4 BAKAN ÇIKIP FOTOĞRAF ÇEKTİRİNCE SİYASET OLMUYOR MU?''

"Bir takım şampiyon olduğunda 4 bakan çıkıp fotoğraf çektirince siyaset olmuyor mu? Bir bakan çıkıp inşallah x takım şampiyon olur deyince siyaset olmuyor mu?"

Ali Koç'un bu ifadeleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İşte Ali Koç'un katıldığı yayından bazı açıklamaları;

"Cumartesi maçta stadyumda bir protesto yaşandı. Bu protesto konusunda da bize saldırıldı. Biz devlete düşmanmışız, şu bu. Bu iş çok sakat bir yere gidiyor. Kardeşin kardeşe kırdırılacağı bir yere gidiyor”

"Kayseri mahkemesi dün verilen yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Bunun hukukla falan ilgisi yok. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle savunma yapar, nasıl böyle savunma yapan avukat tutar, inanılır gibi değil”

''Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi. Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra 'Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım' dedik. Çıkan tek şey 'Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz' demek.''

''O zaman şifresiz maçlarda istediğiniz kulübün taraftarlarını almayın. Nasıl olsa evde izleyebilirsiniz. Sanki stada giden taraftarların evinde Digitürk yok. İnanan bir insan, böyle savunma yapmaz. Utanmadan bir de diyor ki, Beşiktaş-Ankaragücü maçı kararı örnek gösteriliyor. İlk yarı Ankara'daki maçta tatsız şeyler oldu. Sonrasında iki kulüp deplasmana taraftar götürmeme kararı aldı.''