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Sevilla'nın yeni teknik direktörü açıklandı: Fatih Terim de gündemdeydi

İspanyol ekibi Sevilla'da teknik direktör Julen Lopetagli'nin yerine Fatih Terim'in adı da gündeme gelmişti. Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:19
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Sevilla'da yeni hoca belli oldu

Sevilla'nın yeni teknik direktörü açıklandı: Fatih Terim de gündemdeydi
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İspanyol ekibi Sevilla'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrılacağı, yerine Fatih Terim'in gelebileceği belirtilmişti.

Hatta Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyordu.

Sevilla'nın kendi sahasında Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund'a da yenilmesinin ardından Lopetegui'nin görevine son verildi. Bir gün sonra da yeni teknik direktör açıklandı.

Ancak yeni teknik direktör Fatih Terim olmadı. 

Sevilla takımın başına Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin getirildiğini resmen duyurdu. İspanyol ekibi Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

 

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