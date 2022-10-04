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Fatih Terim bombası: İspanyol devinin başına geçiyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 08:48
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İspanya Fatih Terim'i konuşuyor: İşte yeni takımı

Fatih Terim bombası: İspanyol devinin başına geçiyor
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Fatih Terim, Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden geçen sezonun devre arasında olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

O dönem başkan olan Burak Elmas'la anlaşamayan ve yapılan görüşmeden sonra ayrılan Terim, zaman zaman ortaya çıkan iddialara karşın herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Şimdi ise İspanya'dan gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

İspanyol basınında çıkan ve ülkede gündem olan iddiaya göre Terim, Sevilla'nın en büyük teknik direktör adayı.

Sezona flaş transferlerle giren, Galatasaray'dan Marcao'yu da alan Sevilla, İspanya Ligi'nde ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilmiş, 7 kez de rakiplerine yenilirken, 2 maçta da berabere kalmıştı.

Bu sonuçlardan sonra takım düşme hattına inince Teknik Direktör Jolen Lopetegui ile yolların ayrılmasına karar verildi. İspanyol basını İspanyol çalıştırıcı ile yapılacak sözleşme feshinin ardından yönetimin Fatih Terim'i getirmek istediğini iddia etti.

Fatih Terim, daha önce İtalya'da Fiorentina ve Milan'da da görev yapmıştı.

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