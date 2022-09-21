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Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar: Tepki gösterdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:01
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten hakemler ve Yusuf Demir açıklaması

Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar: Tepki gösterdi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, şu ifadeleri kullandı:

- Yönetime seçildikten sonra büyük emek verdik. Büyük bir çalışma var. 2 aylık mesaiyi 4 aya çıkardık. Sabahlara kadar yapılan çalışmalar, oyuncu izlemeleri... Çok iyi takım kurduk. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Mayıslar Galatasaray'ındır.

- Hangi ülkeye gitseniz, 'Türkiye' dediğiniz zaman akla gelen ilk isimlerden biri Galatasaray olur. Bize sponsor olan kurumlar bunu gayet iyi biliyorlar. Ne kadar değerli olduklarının bilincindeyiz.

- Hakem performanslarını değerlendirmek artık sıradan hale geldi. Her hafta sonu yapılıyor. Hep bir problem var. Dün gazeteyi açtım, hep hakemler konuşuluyor. İlk 4-5 maçımızda biz de büyük sıkıntılar çektik. Özellikle Konyaspor maçında. Yapılan hataların tamamını değerlendirmek lazım. Maalesef hakemlerin çok iyi olduğunu söyleyemem. Herkes bu sıkıntının farkında. Ayyuka çıkmış bu tartışmanın üzerine benzin dökmemek lazım. Bir sıkıntı var. Herkes farkında. TFF farkında, kulüpler farkında. Herkes yeteri kadar bağırıyor.

- Yunus gibi oyuncuların maaşları değerlendirdiğimiz bir konu. Zamanı geldiğinde açıklarız.

- Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Barceona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Onu transfer ederken ne milli takımı düşündük ne de yerli statüsünden bahsettik.

- Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor? Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı.

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