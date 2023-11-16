Şevket Çoruh’tan 'Arka Sokaklar' açıklaması

Kanal D'nin efsane dizi 'Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, geçtiğimiz sene ayrıldığı dizi hakkında konuştu.

Şevket Çoruh’tan 'Arka Sokaklar' açıklaması

'Arka Sokaklar' dizisinde hayat verdiği 'Mesut Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şevket Çoruh ve eşi Özge Turna, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Çoruh, ayaküstü gazetecilerle konuşarak uzun bir aradan sonra gece dışarı çıktığını söyledi.

"HALA BAYILARAK İZLİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Zafer Ergin, Şevket Çoruh ile set anısından, "Bir sahnede kuru sıkı bir silah ile yanlışlıkla ona doğru ateş etmiştim" diye bahsetmişti.

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Konuyu gülümseyerek anımsayan Çoruh, şu ifadeleri kullandı:

Set hatası minik bir durum. 18 senedir devam eden mükemmel bir proje. 'Arka Sokaklar'ı hâlâ bayılarak izliyorum.

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