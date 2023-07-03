Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un 5 yıl sonra düğün yapmasının nedeni ortaya çıktı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser rolüyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh 5 yıl sonra nikah tazeleyerek düğün yapmıştı. Ünlü oyuncunun bu kadar bekleme nedeni bakın neymiş?

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un 5 yıl sonra düğün yapmasının nedeni ortaya çıktı

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Şevket Çoruh, 2018 yılında Özge Turna ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden Turna Çoruh isminde 3 yaşında bir çocukları oldu.

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Mutlu bir evlilik süren Çoruh, beşinci senelerini düğünle taçlandırdı. Düğünde nikah memuru rolüde usta sanatçı Müjdat Gezen üstlenmişti.

5 yıllık eşi ile düğün yapan Şevket Çoruh, duyanları şaşırttı.

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GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

5 yıl önce sade bir nikahla evlenen Çoruh çifti, ekonomik olarak zor dönemlerden geçti. Şevket Çoruh'un 2017'de 'Baba Sahne'yi açmak için 17 milyon lira topladı. Çoruh, tiyatro aşkına çok sevdiği 7 klasik otomobilini ve 3 evini sattı.

Üstüne 7 milyon TL borçlandı. Bu nedenle düğünü borçları bitince yapmayı planladılar.

Yıllar sonra Şevket Çoruh sözünü yerine getirdi ve kır düğünü yaptı.

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