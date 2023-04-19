Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar yaşandığı iddia edildi

FOX'ta ekrana gelen Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin setinde iki oyuncu arasında gergin anlar yaşandığı iddia edildi.

Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar yaşandığı iddia edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Tetikçinin Oğlu dizisi geçen salı günü ilk bölümüyle ekranlara 'merhaba' dedi. Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u buluşturan O3 Medya ve Same Film imzalı dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek.

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FOX’un usta senarist Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizisinin setinden sızan bilgilere göre iki aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı iddia ediliyor.

Bunun nedeni ise Timuçin Esen’in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması…

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Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh’un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında… Dizinin Bodrum’da çekilmesine de Timuçin Esen’in karar verdiği gündeme gelmişti.

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Bir diğer iddia ise Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen Yağız Alp Akaydın’la Timuçin Esen’in arasında kavga çıktığı yönünde… Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen’in kendi sahnelerini daha önce de Hekimoğlu dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek’in çekmesini istediği öğrenildi.

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