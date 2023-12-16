Şeyh Sait'i kim neden sever. Naim Babüroğlu açıkladı

Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'e ismi verileceğinin duyurulması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana AKP’nin atadığı kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta, yapım çalışmalarına başlanan bir bulvara, 1925'te Cumhuriyet'e isyan eden vatan haini Şeyh Said'in isminin verildiği açıklandı.

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu da tartışmalara katılarak “Şeyh Sait'i kim neden sever” sorusunun cevabına ders niteliğinde bir cevap verdi.

Babüroğlu, sosyal medyadan tepkisini göstererek şu ifadeleri kullandı:

PKK bölücü terör örgütü Şeyh Said’i çok sever… Neden?

İkisi Atatürk’ten nefret eder. İkisinin hedefi Türkiye’nin parçalanması. Neden?

İkisi de Türkiye’de sözde Kürt devleti ve Ermeni devleti kurulmadığı için 100 yıldır hayal kırıklığı yaşar.

Ve ikisi Lozan’dan nefret eder.

İkisi de Türk Bayrağı’nı sevmez.

Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşesinde “Şeyh Sait ve Musul-Kerkük” başlığıyla kaleme aldığı yazıda Şeyh Sait isyanını tarihi gerçeklerle birlikte yazdı.

Şeyh Sait İsyanı’nın Kürtçülerin ve Şeriatçıların anlattığı gibi Piran’da (Dicle) hazırlıksız bir şekilde aniden başlamadığını belirten Babüroğlu, “En az iki yıldır hazırlıkları yapılıyordu. İngiliz istihbaratı isyanın çıkacağını yedi ay önce Londra’ya bildirmişti. İngilizler, Musul-Kerkük için adım atan Türkiye’ye karşı Nakşi-Kürt kartını masaya sürmek için hazırlık yapmıştı. İngilizler, Musul-Kerkük’e el koymak için çalışırken, Kürtçüler ise “Kürt-İslam Devleti” kurmak hayaliyle onlarla iş birliği yapıyorlardı. İngilizler, isyanın zamanlamasını Türkiye’nin Musul-Kerkük’e odaklanacağı sırada, enerjisini ve kuvvetini isyan bölgesine çekecek şekilde planladılar. İsyan başarılı olmazsa bile, Türkiye kuvvet gönderemeyeceği için Musul-Kerkük’ten olacaktı. İngiltere’nin istediği buydu. Böyle de oldu.” sözleriyle Şeyh Sait’in İngilizler ile işbirliği yaptığını ifade etti.

Babüroğlu, Şeyh Sait’in isminin Diyarbakır’da bir bulvara verilmesini de şu sözlerle eleştirdi:

İngilizlerle iş birliği yaparak isyan eden, Musul ve Kerkük’ün elden çıkmasına neden olan Şeyh Sait anısına meydan ve bulvar… PKK bölücü terör örgütünün yere göğe sığdıramadığı Şeyh Sait’in anısına bulvar… Kahramanlarımıza ve şehitlerimize hakkımızı böyle mi ödeyeceğiz?.. Kanla yeşeren bu vatana borcumuzu böyle mi ödeyeceğiz?.. Devlet böyle bir yanlışı yapmaz, yapamaz, yapmamalıdır…