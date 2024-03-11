Seyhan, otomobilinin boyasını beğenmediği için çıkan tartışmada öldürülmüş

Kaynak: DHA
Seyhan, otomobilinin boyasını beğenmediği için çıkan tartışmada öldürülmüş
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobil boyama işlemi sonrası çıkan tartışmada 19 yaşındaki Seyhan Can, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayın faili olarak belirlenen oto boyacısı Murathan Erdoğan tutuklandı. Erdoğan'ın ifadesinde, "Seyhan Can'ın otomobilini boyadık ancak boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Babasını arayarak kalan parayı aldık. Bunun üzerine önce telefonda tartıştık. Ardından eve geldi, yaşanan tartışmada bu olay yaşandı" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Seyhan Can, oto boyacısı Murathan Erdoğan ve babası Seçkin Erdoğan'ın evine gitti. Ancak bu ziyaret, bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Murathan Erdoğan, arbede sırasında Can'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak belirlenen Murathan Erdoğan'ı gözaltına aldı. Erdoğan'ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası Seçkin Erdoğan ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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