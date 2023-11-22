Lüks otomobil cayır cayır yandı

Diyarbakır’da bir sitenin içerisinde park halindeki lüks otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
Lüks otomobil cayır cayır yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 552. Sokak'ta bir site içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, park halindeki 21 ADA 964 plakalı bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilden çıkan dumanı fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını büyümeden site sakinlerinin yardımıyla kısa sürede söndürdü.

Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

aw082952-01.jpg

aw082952-02.jpg

aw082952-03.jpg

aw082952-04.jpg

Güncelleme: 
Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın 20 gün önce açıkça Cumhuriyete başkaldırdığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın 20 gün önce açıkça Cumhuriyete başkaldırdığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ağrı Dağı'nın zirvesinde şaşırtan görüntü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesinde şaşırtan görüntü
Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu Gündem
Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Fenerbahçe ayaklandı. 43 imzayla istifaya davet edildi Spor
Fenerbahçe ayaklandı. 43 imzayla istifaya davet edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dikkat çeken çıkış. 50+1 tartışmaları siyaset arenasını sardı Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dikkat çeken çıkış. 50+1 tartışmaları siyaset arenasını sardı
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı Gündem
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Somali'deki sel felaketinde ölü sayısı 96'e çıktı Dünya
Somali'deki sel felaketinde ölü sayısı 96'e çıktı
Kışın mutlaka bunları tüketin Sağlık
Kışın mutlaka bunları tüketin