Lüks otomobil cayır cayır yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 552. Sokak'ta bir site içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, park halindeki 21 ADA 964 plakalı bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilden çıkan dumanı fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını büyümeden site sakinlerinin yardımıyla kısa sürede söndürdü.

Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.