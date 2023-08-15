Seyir halindeki araçtan yandaki araca yumruk salladı

İstanbul'da seyir halindeki iki aracın sürücüsü trafikte kavgaya tutuştu. Şahıslardan biri arabanın camından yumruk atmak istedi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki araçtan yandaki araca yumruk salladı

TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki bir hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması yaşandı. Tartışma sırasında kamyonet sürücüsü, ticari aracın önüne geçerek sol şeritte yavaş gitmeye başladı ve diğer sürücüye yol vermedi.

VATANDAŞIN CANINI HİÇE SAYDILAR

Kamyonet sürücüsü, ticari aracı geçmek isteyen aracın sağ şeride geçme girişimlerini engellemeye devam etti. Bu süreçte ticari araç içindeki bir kişi, camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırarak tepki gösterdi. Ardından ticari araç, kamyonetin önünden bir şekilde geçmeyi başardı ancak bir süre sonra tekrar aynı hizada buluştu.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN YUMRUK SALLADI

Araçlar aynı hizada buluşunca ticari aracın sağ koltuğundaki kişi, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Trafikteki diğer sürücüler ise yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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