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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Ankara TEM Otoyolu'nda hafif ticari bir araç, alev alev yandı.  Çıkan yangında araçtan geriye hurdası kaldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:20
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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İHA'nın haberine göre, TEM otoyolunda seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından geriye demir yığını kaldı.

Yangın, TEM otoyolunun Bolu kesiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet D. yönetimindeki 34 LA 3314 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracından duman çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa süre içerisinde araç alevlere teslim oldu. Sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kontrol atına alınmasının ardından araçtan geriye hurdası kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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