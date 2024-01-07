Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. 2 yaralı
Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Şen yönetimindeki otomobil ile Yavuz Selim Balta idaresindeki motosiklet çarpıştı.

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Gerçekleşen kazada, otomobil sürücüsü Neslihan Şen ile motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Balta yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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