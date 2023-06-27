Seyir halindeki otomobil yandı

Kastamonu’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil yandı

İHA’nın haberine göre, olay Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Cengiz Topel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 323 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili sardı.

Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Aracın bagaj kısmında bulunan iki adet tüp ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Çocuklar da depresyonda Sağlık
Çocuklar da depresyonda
Danimarka Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladı Dünya
Danimarka Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladı
Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı Magazin
Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı
İktidara yakın medyadan Reuters kararı Güncel
İktidara yakın medyadan Reuters kararı
İspanya'da adliye memurları kazan kaldırdı. Grevi çıktılar Dünya
İspanya'da adliye memurları kazan kaldırdı. Grevi çıktılar
Jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti. Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanmıştı Spor
Jokey Kazım Yıldız hayatını kaybetti. Gazi Koşusu’nu 7 kez kazanmıştı