Canlı yayında erken seçimin tarihini açıkladı. Kaçınılmaz diyerek duyurdu

Sözcü TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi, erken seçim ihtimaliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Tansi, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu savunarak tarih verdi. İşte Tansi'nin erken seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamalar:

"Erken seçim kaçınılmaz! Ben öyle görüyorum ama şöyle bir kriterim var: 2023 Mayıs ayında oldu değil mi seçim?

Emekli olmak için bir milletvekilinin en az 2 yıl milletvekilliği yapması lazım, o da 2025 Mayıs ayında doluyor ancak 2025 Mayıs ayından sonra böyle bir erken seçim gündeme gelebilir. Ondan önce zannetmiyorum.

Ona da çok fazla bir zaman kalmadı zaten, 2024 Mart ayındayız, bir sene 2 ay, ondan sonra zaten emeklilik doluyor. Dolduktan sonra 2025'in yazı olmasa da sonbaharı mı olur, 2026 mı olur, burada bir seçim tahmini yapmak doğru değil ama ister istemez durum bunu gösteriyor."

"Türkiye'de böyledir, erken seçim asla olmaz denilen zamanda bir kere biz erken seçimi konuşmaya başladık. Bizzat iktidar yetkilileri tarafından evet, hem sayın cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması burada temel bir motivasyon gibi gözükse de tekrar söylüyorum, ekonomide işler iyi gitmeyince ister istemez sandıkta bir güven tazeleme olur.

Ama tabii bu güveni nasıl tazeleyecekler, ne yapacaklar, yani emekli konusu ortada, ekonomik parametreler ortada... Yani şapkadan tavşan mı çıkartılacak, onu bilmiyorum ama seçmene '4 yıl sen kemer sıkacaksın, 4 yıl sonra her şey böyle çok mükemmel olacak' demenin de siyasete çok fazla bir karşı olduğuna inanmıyorum."

"Yerel seçimlerin genel mantığı önemli, o yüzden İstanbul ve Ankara'yı CHP alır, genel tablo değişmez, iktidar 4 sene devam eder gibi bir yorum varsa, bu yorum kadük kalıyor. Çünkü ekonomi burada tamamen belirleyici olacak bu süreçte diye düşünüyorum."

ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de aday olabilmesi için iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Meclis'in görev süresi dolmadan önce seçimlerin yenilenmesi kararı almasıdır.

Ancak, bu için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor ve mevcut iktidar partileri bu oy sayısına ulaşamıyor.

İkinci seçenek ise anayasa değişikliği gerektiriyor ve bu değişiklik için özel bir Meclis çoğunluğuna ve halkoyuna ihtiyaç duyulabilir.

Her iki seçenekte de, Erdoğan'ın aday olabilmesi için belirli siyasi ve hukuki prosedürlerin izlenmesi gerekiyor.