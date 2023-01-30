Seyir halindeki tır önce yandı sonra patladı

İHA'nın haberine göre, Osmaniye otobanında seyir halindeki tırın dorse kısmında yangın çıktı. Yanan tırın bomba gibi patlaması ise kameraya yansıdı.
Olay, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında Kızlaç tüneli girişinde TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) yolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan tırın dorse bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan tırın dorse bölümü ardından patladı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın nedeniyle dorse kullanılamaz hale geldi.
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