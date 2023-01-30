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Seyir halindeki tır önce yandı sonra patladı

Osmaniye'de seyir halinde olan tırın dorse bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tır yangının ardından patladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:39
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Seyir halindeki tır alev aldı

Seyir halindeki tır önce yandı sonra patladı
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İHA'nın haberine göre, Osmaniye otobanında seyir halindeki tırın dorse kısmında yangın çıktı. Yanan tırın bomba gibi patlaması ise kameraya yansıdı.

Olay, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında Kızlaç tüneli girişinde TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) yolunda meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan tırın dorse bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan tırın dorse bölümü ardından patladı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın nedeniyle dorse kullanılamaz hale geldi.

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