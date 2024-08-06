Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kaynak: DHA
Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Tekirdağ Çorlu'da aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 42 yaşındaki Şaban Gürsoy hayatını kaybetti.

Çorlu’da beyaz eşya tamircisi olarak çalışan Şaban Gürsoy, kullandığı hafif ticari araçla seyir halindeyken Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde fenalık geçirdi. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak dururken, lastiği de patladı.

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Aracın yanına gelen vatandaşlar sürücüyü hareketsiz halde görünce, hemen 112'yi aradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gürsoy, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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