Biden'dan Gazze itirafı: Binlerce kadın ve çocuk öldürüldü

Kaynak: AA
Biden'dan Gazze itirafı: Binlerce kadın ve çocuk öldürüldü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kongre’de yaptığı konuşmasında itiraf gibi bir açıklama yaptı ve "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Biden, itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza attı.

Biden, konuşması sırasında, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını "İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı" diyerek anlattı ve "İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu" ifade etti.

biden-january-02.webpBiden, İsrail’in saldırıları esnasında sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu vurguladı ve "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı" açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-03-08-153832.pngAmerikan ordusuna, Gazze sahilinde geçici bir liman kurulması için talimatta bulunduğunu aktaran Biden, söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini fakat Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını ifade etti.

000536c1.jpegKurulacak olan geçici limanın yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacağını belirten Biden, “İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz." dedi.

Joe Biden, ayrıca İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladı.

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