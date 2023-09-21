Şeyma Subaşı boşanıyor iddiası sosyal medyayı çalkaladı. Son paylaşımı kafa karıştırdı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğün yapmıştı. Subaşı, Marakeş şehrindeki düğününden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

SON PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Ultra lüks hayatı ve paylaşımlarıyla her defasında adından söz ettiren ünlü isim evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına biraz ara verdi. Şimdilerde İstanbul'da olan Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Takipçileri Subaşı'ya 'Yüzüğün nerede?', 'Yüzüğünü neden çıkardın?' gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyada ise Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın yakın zamanda boşanma davasının görüleceği iddiası ortaya çıktı. Bu iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.