Şeyma Subaşı boşanıyor eşi İstanbul'u terk etti. Balayında başlayan gerilim arttı

Şeyma Subaşı hakkında boşanma iddiaları gündemde. Son olarak ortaya atılan iddia ise Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı arasındaki gerilimin balayında başladığı yönünde. İddialara göre ikili boşanmak için resmi işlemlere başladı.

Şeyma Subaşı boşanıyor eşi İstanbul'u terk etti. Balayında başlayan gerilim arttı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı 3 gün 3 gece süren rüya düğününden sonra boşanma haberleriyle gündemde. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi iddialara göre evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulamadı.

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Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, 4 ay önce Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Çift, düğünden sonra balayı için önce Japonya'yı daha sonra ise Bali'yi tercih etmişti.

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Çiftin boşanacakları ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre çift, boşanmak için resmi süreci başlattı. Çifti boşanmaya götüren süreç Tokyo’da başladı. Balayında sorunlar yaşayan çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşadı ve Meedo ülkeyi terk etti.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı, evlendikten sonra sosyal medyayı daha az kullanıyordu. Ünlü ismin Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden paylaştığı videoda parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekmişti.

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İLK CELSEDE BOŞANACAKLAR

Çift geçtiğimiz hafta da boşanma protokolünü imzalayarak mahkemeye başvuru yaptı. Çift protokol imzaladığı için ilk celsede boşanacaklar.

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