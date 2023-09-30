Şeyma Subaşı gönlünü nikahına gelen adama kaptırdı . Milyardan kocasından dün boşanmıştı

Sabah'ın haberine göre, Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi yani Meedo'nun 5 aylık evlilikleri tek celsede sona erdi. Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın Meedo'ya sevgisinin bitmesinin nedeninin ise yeni bir ilişki olduğu ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın daha boşanma tamamlanmadan gönlünü yeni bir aşka kaptırdığı iddia edildi. Yeni sevgilisi ise Meedo ile Marakeş'teki düğünlerine bile katılan iş insanı Burak Ateş.

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti.

DÜĞÜNÜNE KATILMIŞ

Şeyma ile Meedo boşanma dilekçelerinde; evliliklerinin ilk gününden itibaren fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, aralarında sevgi bağının kalmadığını vurgulayarak herhangi nafaka, tazminat istemediklerini belirtti.

Şeyma daha boşanma tamamlanmadan gönlünü iş insanı Burak Ateş'e kaptırdı.

Şeyma Subaşı'nın Meedo'ya sevgisinin bitmesinin sebebi olan Burak Ateş ile yaşadığı aşkı şu an yakın arkadaşları dışında bilen yok.

Burak Ateş ismi gerçekten akıllara başka soru işaretlerini de getiriyor. Çünkü Şeyma, Meedo ile Marakeş'te yaptığı ve herkesin konuştuğu düğününe sadece 15 kişiyi davet etmişti. Ve düğüne davetli olan 15 kişiden biri Burak Ateş'ti.

Subaşı ve Mısırlı eşi bugün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Subaşı sosyal medyasından da Mohammed Alsaloussi'nin fotoğraflarını ve soy ismini de sildi.