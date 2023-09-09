Şeyma Subaşı yüzde 93 indirime girdi. Duyanlar şoke oldu

Şeyma Subaşı'nın 2019 yılında kendi hayatından kesitlere yer vererek çıkardığı ''Sadece Şeyma'' kitabının fiyatı bir alışveriş sitesinde %93 indirimle 5 TL'ye kadar düştü.

Şeyma Subaşı yüzde 93 indirime girdi. Duyanlar şoke oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyda Subaşı, 2019 yılında yayımlanan otobiyografi kitabı 'Sadece Şeyma' raflarda yerini alması ile döneme damgasını vurmuştu

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SADECE 5 LİRA...

Birçok kişi tarafından hem olumlu hem de olumsuz geri dönüşler alan kitabin şimdilerde bir sitede yüzde 93 indirimle sadece 5 liraya satılması sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Şeyma Subaşı, kitabın içeriğinde yer alan sözler ve kelime hataları ile çok konuşulmuştu. İlk çıkış fiyatı 69 lira olan kitabın şimdi 5 liraya satılıyor olması duyanları şoke ederken, kitabın tanıtımı için büyük reklamların yapıldığı biliniyor.

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