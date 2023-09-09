Şeyma Subaşı yüzde 93 indirime girdi. Duyanlar şoke oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyda Subaşı, 2019 yılında yayımlanan otobiyografi kitabı 'Sadece Şeyma' raflarda yerini alması ile döneme damgasını vurmuştu

SADECE 5 LİRA...

Birçok kişi tarafından hem olumlu hem de olumsuz geri dönüşler alan kitabin şimdilerde bir sitede yüzde 93 indirimle sadece 5 liraya satılması sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı, kitabın içeriğinde yer alan sözler ve kelime hataları ile çok konuşulmuştu. İlk çıkış fiyatı 69 lira olan kitabın şimdi 5 liraya satılıyor olması duyanları şoke ederken, kitabın tanıtımı için büyük reklamların yapıldığı biliniyor.